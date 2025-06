Merano città di torri castelli e manieri | cosa vedere

Merano, incantevole perla dell'Alto Adige, nasconde un patrimonio di torri, castelli e mura che narrano storie di antichi guerrieri e signori. Queste strutture, simboli di potere e protezione, risalgono a epoche in cui il territorio si confrontava con le sfide del potere feudale. Passeggiare tra queste meraviglie significa immergersi in un viaggio nel tempo, scoprendo come la cittadina abbia saputo preservare il suo grande passato. A testimonianza...

Torri che svettano come antichi guardiani, mura che raccontano segreti medievali e castelli che profumano di storia e incenso. In Alto Adige le fortezze acquisirono la loro importanza nel X e XI secolo, quando i vassalli della Val d’Adige intrapresero la loro lotta contro l’autorità dei vescovi e dei conti di Trento, di Bressanone e di Coira, per liberarsi dalle loro dipendenze. Merano è una piccola città con un grande passato. A testimonianza di ciò è sufficiente ammirarne l’architettura, composta in parte anche da antichi castelli, perfettamente conservati. Tra i protagonisti di questo palcoscenico storico spicca il Castello Principesco, incastonato nel cuore della città, con le sale finemente arredate, il cortile interno e le atmosfere da fiaba cortese. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Merano città di torri, castelli e manieri: cosa vedere

In questa notizia si parla di: torri - castelli - merano - città

11 castelli in una sola passeggiata: questa città del Nordest ti aspetta; I 15 mercatini di Natale 2024 più belli per assaporare la magia dell'Avvento, tra shopping e tradizioni locali; Mostre mercato di giardinaggio in aprile 2025 nel Nord-Est.