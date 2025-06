Mentre il fast fashion e il lusso tradizionale sono in crisi c’è una grande opportunità per le sartorie | la visione di Lubiam a Pitti Uomo

mentre il fast fashion e il lusso tradizionale sono in crisi, si apre una grande opportunità per le sartorie di qualità. Alla Fortezza da Basso, Edgardo Bianchi di Lubiam illustra una visione ottimista e concreta, dimostrando che l’artigianalità e la cura del dettaglio rappresentano il futuro della moda maschile. In un momento “delicato” per il settore, le sartorie italiane possono riscrivere le regole, puntando su autenticità e sostenibilità, creando un nuovo equilibrio tra tradizione e innovazione.

In un momento "delicato" per la moda, stretto tra le crisi di sostenibilità del fast fashion e le difficoltà dei grandi marchi del lusso, c'è chi vede un'opportunità. È la visione di Edgardo Bianchi, Amministratore Delegato di Lubiam, storica azienda sartoriale mantovana che, dal cuore della Fortezza da Basso, lancia un messaggio di pragmatismo e fiducia in occasione di Pitti Immagine Uomo 108. "Noi crediamo fermamente che le aziende che – come noi – hanno sempre puntato sulla qualità abbiano oggi un'opportunità importante ", dichiara Bianchi. "I consumatori stanno riscoprendo il valore della sartorialità, dell'artigianalità e dei prodotti che garantiscono durata nel tempo.

