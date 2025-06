Mensik che rischio | sbaglia e si scaglia contro il campo ma… la racchetta vola in tribuna! – VIDEO

Mercoledì 18 giugno, Jakub Mensik ha vissuto una giornata da dimenticare al Queen’s: la sua frustrazione lo ha portato a scagliarsi contro il campo, con la racchetta che si è schiantata in tribuna. Un episodio che ha suscitato scalpore e ci ricorda quanto il tennis possa essere anche un gioco di nervi. Ma cosa ha scatenato questa reazione inaspettata? Scopriamolo insieme.

Quella di mercoledì 18 giugno è stata una giornata complicatissima per Jakub Mensik, tennista ceco che è stato eliminato inaspettatamente agli ottavi del Queen’s da Roberto Bautista Agut nonostante fosse il favorito con il risultato di 3-6, 6-3, 7-5. Un match difficile per Mensik, che ha alternato ottimi colpi a errori semplici e si è trovato di fronte la regolarità di Bautista Agut. Nel secondo set – dopo il break dello spagnolo sul 3-1 – il tennista ceco si è ritrovato 0-40 con tre palle del possibile controbreak, ma le ha sprecate tutte. A quel punto Mensik si è innervosito dopo aver colpito con un rovescio – sbagliando – in posizione precaria e si è scagliato contro il terreno di gioco, colpendolo con la racchetta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mensik, che rischio: sbaglia e si scaglia contro il campo ma… la racchetta vola in tribuna! – VIDEO

In questa notizia si parla di: mensik - rischio - sbaglia - scaglia

Mensik commette un errore imperdonabile e la racchetta vola in tribuna: ha rischiato grosso - Mensik ha rischiato anche un provvedimento disciplinare pesante nel match perso contro Bautista al Queen’s. Come scrive fanpage.it

Mensik svela il retroscena dietro al successo in quel di Miami - Il 19enne ceco, uno dei più giovani tennisti a vincere un Masters 1000, a Miami ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per diventare uno degli assi del ... Segnala msn.com