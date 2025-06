Meno lavagna più motivazioni | il destino di un ct mediano

Rino, il ct mediano, ha dimostrato che la passione e la determinazione possono superare ogni ostacolo. Non era la prima scelta, ma con tenacia e intuizione ha saputo valorizzare i talenti nascosti, convincendo anche i più scettici. La strada è ancora lunga, ma se c’è una cosa certa, è che il suo destino si sta scrivendo proprio sotto i nostri occhi—e il meglio deve ancora venire.

Rino non era la prima scelta, ma in fondo non lo è mai stato. Eppure con pressing e forza di volontà sapeva mettersi in tasca i geni. C'è diffidenza? Sì, ma peggio di Oslo non può andare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it