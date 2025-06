Memorial Carmine Franzese raccolti 48.000 euro per la Fondazione Santobono Pausilipon ONLUS

Il Memorial "Carmine Franzese" ha raccolto ben 48.000 euro, un gesto di grande solidarietà verso la Fondazione Santobono Pausilipon Onlus. Un evento che ricorda come, anche nei momenti più bui, si possa trovare luce e speranza. Paolo Franzese e Antonietta Sandoli ci insegnano che il vero valore della vita si cela proprio nelle sfide più dure, un messaggio che risuona con forza sul palco di Pozzuoli, lasciando un’impronta indelebile nel cuore di tutti.

«La vita non ti prepara ai colpi silenziosi né a dire addio. Ma forse il vero valore della vita sta proprio lì: imparare a trovare bellezza anchenel buio», così Paolo Franzese e Antonietta Sandoli, genitori che hanno perso il figlio Carmine a soli 17 anni, a causa di unsarcoma, una rara e devastante forma di tumore, sul palco del Terzo Memorial “Carmine Franzese”, ospitato a Villa Avellino a Pozzuoli. Dopo il successo delle prime due edizioni, il Terzo Memorial ha visto la partecipazione di oltre 400 persone e la raccolta diulteriori 48.000 euro, interamente devoluti alla Fondazione Santobono Pausilipon ONLUS, per sostenere la ricerca clinica e di laboratorio sui Sarcomi dell’osso e dei tessuti molli. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Memorial “Carmine Franzese”, raccolti 48.000 euro per la Fondazione Santobono Pausilipon ONLUS

In questa notizia si parla di: memorial - carmine franzese - raccolti - euro

Terzo memorial Carmine Franzese: raccolta fondi per il primo centro sarcomi del sud Italia - Il Terzo Memorial Carmine Franzese si trasforma in un atto di speranza e solidarietà, unendo le forze per un obiettivo ambizioso: realizzare il primo centro dedicato ai sarcomi nel Sud Italia presso l’Ospedale Santobono.

Terzo memorial "Carmine Franzese", raccolti 48.000 euro. Iniziativa per la Fondazione Santobono Pausilipon ONLUS #ANSA Vai su X