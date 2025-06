Melissa Satta incinta di Carlo Gussalli Beretta l’indiscrezione

C'è grande fermento nel mondo dello spettacolo: Melissa Satta potrebbe essere in dolce attesa di un bebè da Carlo Gussalli Beretta. La coppia, attualmente in vacanza in Giappone, tiene segrete le proprie novità, ma i segnali sono evidenti per chi osserva con attenzione. Tra sguardi furtivi e abiti larghi, il mistero si infittisce. La domanda che tutti si pongono ora è: quando la verità verrà finalmente svelata?

Cicogna in volo per Melissa Satta. Pare che la soubrette sarda sia in attesa di un bebè da Carlo Gussalli Beretta. La voce corre nei salotti della Milano bene mentre la coppia è in vacanza in Giappone, dove lei non fa che sfoggiare abiti piuttosto larghi. Per molti un chiaro indizio di una gravidanza da proteggere e custodire. I diretti interessati, però, preferiscono per il momento tenere le bocche ben cucite anche se l’ex Velina di Striscia la notizia non ha mai nascosto la voglia di allargare la famiglia dopo la nascita di Maddox, avuto nel 2014 dall’ex marito Kevin-Prince Boateng. La gravidanza di Melissa Satta. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Melissa Satta incinta di Carlo Gussalli Beretta, l’indiscrezione

