Melissa Satta è incinta del primo figlio con Carlo Beretta?

L’atmosfera nel mondo dello spettacolo è emozionante: Melissa Satta sarebbe in attesa del suo primo figlio con Carlo Gussalli Beretta, secondo quanto rivelato dal giornalista Gabriele Parpiglia. La notizia, già al centro di chiacchiere e sussurri tra gli insider milanesi, aggiunge un tocco di gioia e sorpresa alla vita della coppia. Ma cosa c’è di vero e quali dettagli emergono? Scopriamo insieme!

A lanciare l’indiscrezione bomba sulla presunta gravidanza di Melissa Satta è stato il giornalista Gabriele Parpiglia che attraverso la sua newsletter ha fatto sapere: “ Nei salotti della Milano bene non si parla d’altro: Melissa Satta sarebbe in dolce attesa per la felicità del compagno Carlo Gussalli Beretta, ex di Giulia De Lellis (oggi incinta di Tony Effe). Al momento la notizia non trova conferme. Intanto la coppia è in vacanza in Giappone e si gode le vacanze e lei usa vestiti larghi, molto larghi “. Nelle ultime ore si sono fatte sempre più insistenti le voci che parlano di una possibile gravidanza di Melissa Setta. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it