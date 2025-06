Meldola inaugura una settimana di spettacoli e concerti con il festival d' arte Roccambolesca

Meldola si anima con un tripudio di cultura e creatività, inaugurando una settimana all'insegna di spettacoli e musica con il Festival d'Arte Roccambolesca. Nei due fine settimana di giugno, da venerdì 20 a domenica 29, la storica Rocca di Meldola ospiterà la sesta edizione di questa imperdibile mostra d’arte, trasformandosi in un magico scenario ricco di opere sorprendenti e atmosfere coinvolgenti. Un’occasione unica per vivere l’arte in un contesto suggestivo e stimolante.

Ritorna anche quest'anno, nei due fine settimana che vanno da venerdì 20 a domenica 22 giugno e da venerdì 27 a domenica 29 giugno, l'appuntamento con "Roccambolesca", la mostra d’arte nella Rocca di Meldola. La sesta edizione sarà un'occasione unica per vedere la Rocca arricchita da tante opere. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Meldola inaugura una settimana di spettacoli e concerti con il festival d'arte "Roccambolesca"

In questa notizia si parla di: meldola - settimana - arte - roccambolesca

Meldola. R’ESTATE IN PAESE: Martedì 17 giugno 2025 "MUSICA E MOTORI" Martedì 17 giugno terza ed ultima serata della rassegna “R’ESTATE IN PAESE” promossa ed organizzata dalla Proloco e dal Comune di Meldola. A partire dalle 18,30 "MUSICA E Vai su Facebook

’Roccambolesca’, una settimana a Meldola tra arte e concerti; Torna Roccambolesca, festival dell'arte alla Rocca di Meldola: mostre, musica ed enogastronomia; Meldola, al via la 6^ edizione di Roccambolesca.

’Roccambolesca’, una settimana a Meldola tra arte e concerti - Si inizia domani alle 18 alla Rocca con la presentazione di 38 diversi creativi curata dalla critica Lia Briganti. Lo riporta msn.com

’Roccambolesca’, domani si conclude la rassegna d’arte - La mostra "Roccambolesca" nella Rocca di Meldola unisce storia e arte con opere di 40 artisti, creando uno scenario suggestivo che stimola riflessioni profonde sull'importanza dell'arte come ... Riporta ilrestodelcarlino.it