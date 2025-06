Melanzane grigliate con pesto di pomodori secchi | la ricetta

Le melanzane grigliate con pesto di pomodori secchi e aromi mediterranei sono un'esplosione di sapori che conquista il palato. Perfette come contorno o per farcire un panino, si preparano facilmente in anticipo, regalando un gusto intenso e autentico. Io abitualmente uso ingredienti freschi e di qualità per esaltare ogni singolo morso, e ora voglio condividere con te questa ricetta semplice e irresistibile, ideale per ogni occasione estiva.

