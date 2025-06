Meghan Markle parla delle difficoltà nel trovare ruoli per attori meticci prima di Suits

Prima di diventare un'icona internazionale, Meghan Markle ha affrontato numerose sfide nel mondo dello spettacolo, soprattutto come attrice meticcia. Prima di conquistare il ruolo di Rachel Zane in "Suits", la sua carriera si è scontrata con barriere e pregiudizi, rendendo difficile trovare opportunità adeguate. Scopri come il suo percorso sia stato un esempio di determinazione e resilienza, dimostrando che la perseveranza può superare ogni ostacolo.

le sfide di Meghan Markle nel mondo dello spettacolo prima di diventare icona. Meghan Markle, conosciuta principalmente per il suo ruolo di Rachel Zane nella serie televisiva Suits, ha affrontato numerose difficoltà nel settore dell'intrattenimento prima di ottenere il successo che oggi la contraddistingue. La sua carriera è iniziata nel 2001 con una partecipazione a General Hospital, ma sono stati i ruoli minori in produzioni come CSI: NY, 90210 e Fringe a caratterizzare gli anni iniziali. Nonostante ciò, il vero breakthrough si è verificato nel 2011 con l'interpretazione di Rachel. le difficoltà legate alle rappresentazioni delle persone miste in Hollywood.

