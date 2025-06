Medjugorje Novena alla Regina della Pace | preghiera del quarto giorno

Ogni anno, migliaia di fedeli si riuniscono spiritualmente per la Novena alla Regina della Pace a Medjugorje, un momento di profonda fede e preghiera che unisce cuori e spiriti. Quest’anno, in particolare, rispondiamo con ancor più cuore all’invito di Marija, unendoci alle prime luci dell’alba per vivere intensamente questa esperienza di speranza e sperimentare la forza della comunione nella preghiera. Scopri come partecipare anche tu a questo cammino di devozione.

Quest'anno ancora piĂą sentitamente preghiamo la Novena alla Madonna di Medjugorje, in risposta all'invito della veggente Marija a pregare uniti a loro che ogni mattina presto alle 4.30 saliranno sulla collina delle apparizioni pregando. Ci uniamo spiritualmente alle centinaia di migliaia di fedeli di tutto il mondo, che in questi nove giorni si "collegheranno" cuore.

