Medico porta l' Asl davanti al Tar per il bando fantasma per il posto di direttore di cardiologia

Un medico si oppone al bando "fantasma" per il ruolo di direttore di cardiologia, portando l’ASL davanti al Tar dell’Umbria. La sua azione potrebbe cambiare le regole del gioco, aprendo nuove prospettive per le future selezioni pubbliche e garantendo trasparenza e merito. È un caso che scuote il sistema sanitario regionale e invita a riflettere sulla correttezza dei procedure amministrative. La svolta è ancora tutta da scrivere.

Perde la possibilità di partecipare ad un concorso per direttore di cardiologia per un un bando "fantasma". Un dottore, difeso dagli avvocati Mauro Fortunato Magnelli e Davide Fratino, ha portato davanti al Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria, l'Azienda unità sanitaria locale.

