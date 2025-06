Medici scambiano un ictus per attacco di panico giovane diventa tetraplegica | risarcita con 2 milioni di euro

Una diagnosi errata può cambiare per sempre la vita di una persona. Come nel caso di Rossella Nadalutti, che nel 2020, dopo aver cercato aiuto per dolori inspiegabili, ha ricevuto una diagnosi sbagliata dai medici, con conseguenze devastanti. Quattro giorni dopo, l'ictus si è rivelato fatale, lasciandola tetraplegica. La giustizia ha ora riconosciuto il suo diritto a un risarcimento di due milioni di euro. Continua a leggere per scoprire come questa vicenda evidenzi l'importanza di cure tempestive e accurate.

La 27enne Rossella Nadalutti nel 2020 andò in ospedale a causa di forti dolori ma i medici le dissero che era un attacco di panico. La diagnosi corretta arrivò quattro giorni dopo: è un ictus ma ormai la giovane era tetraplegica. Ora è arrivato un risarcimento di due milioni di euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Con l'udienza davanti al gup Gianmarco Giua di ieri, 18 giugno, per la remissione di querela per lesioni gravissime ai danni di Rossella Nadalutti, la 27enne di Cles tetraplegica per un «ictus non diagnosticato» nell'agosto del 2020, si è chiuso il capitolo dal p

