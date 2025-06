Mbappé ricoverato in ospedale per gastroenterite acuta

Il mondo del calcio si ferma un attimo per un aggiornamento importante: Kylian Mbappé, stella del Paris Saint-Germain e protagonista del Mondiale per club, è stato ricoverato in ospedale a causa di una gastroenterite acuta. Dopo il pareggio contro l’Al Hilal, cresce l’attenzione sulla sua condizione di salute e sui possibili effetti sul suo coinvolgimento nelle prossime sfide. La salute di un campione, però, resta sempre la priorità assoluta.

Dopo la prima gara pareggiata contro l’Al Hilal al Mondiale per club, il Real Madrid ha fatto sapere questo pomeriggio che alla sua stella francese, Kylian Mbappé, è stata diagnosticata una gastroenterite acuta ed è stato ricoverato in ospedale per vari accertamenti e cure. Leggi anche: Inzaghi e Bono eroi del Mondiale per club: l’Al Hilal fa 1-1 col Real Madrid. Il portiere para un rigore al 91esimo L’attaccante non aveva preso parte alla prima sfida del Mondiale Forfait a causa di un virus, ed era stato posto in isolamento nella sua camera d’albergo per evitare di contagiare i suoi compagni di squadra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Mbappé ricoverato in ospedale per gastroenterite acuta

