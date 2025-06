Mbappé ricoverato in ospedale durante il Mondiale per Club per gastroenterite | cosa è successo

L'assenza di Mbappé dal campo durante il Mondiale per club ha sorpreso molti appassionati, ma ora arriva la notizia che il talento del PSG è ricoverato a Miami per gastroenterite acuta. La febbre persistente lo ha costretto all'isolamento, mettendo in dubbio la sua partecipazione alle prossime partite. Scopriamo insieme cosa è successo e quali potrebbero essere le conseguenze per il team.

Il Real Madrid comunica che Mbappé è ricoverato in un ospedale di Miami per gastroenterite acuta: ha la febbre da lunedì, negli ultimi giorni è rimasto completamente isolato dal resto della squadra. 🔗 Leggi su Fanpage.it