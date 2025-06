Mbappé ricoverato in ospedale a Miami | le condizioni della stella del Real Madrid

Kylian Mbappé, stella del Real Madrid, ha fatto preoccupare i tifosi con il suo ricovero d’urgenza a Miami a causa di una grave gastroenterite acuta. L’attaccante francese, assente nell’esordio del Mondiale per Club contro l’Al-Hilal, è ora sotto stretta osservazione e si impegna a tornare in campo al più presto. La sua condizione resta monitorata e gli aggiornamenti ufficiali verranno comunicati a breve.

Kylian Mbappé, assente nella sfida di esordio del Real Madrid al Mondiale per Club contro l'Al-Hilal, è stato ricoverato in ospedale a Miami Kylian Mbappé è stato ricoverato d'urgenza in ospedale a Miami a causa di una gastroenterite acuta. A comunicarlo ufficialmente è stato il Real Madrid, precisando che il fuoriclasse francese verrà sottoposto a .

Mbappé ricoverato in ospedale durante il Mondiale per Club per gastroenterite: cosa è successo - L'assenza di Mbappé dal campo durante il Mondiale per club ha sorpreso molti appassionati, ma ora arriva la notizia che il talento del PSG è ricoverato a Miami per gastroenterite acuta.

