Mbappé ricoverato | ecco cosa filtra sul campione del Real Madrid

Dopo il pareggio con l'Al Hilal di Simone Inzaghi arrivano altre brutte notizie per il Real Madrid sulle condizioni di Kylian Mbappé L'avventura di Xabi Alonso sulla panchina del Real Madrid non è iniziata sotto la buona stella. Al debutto nel Mondiale del Club è infatti arrivato un amaro 1-1 contro l' Al Hilal di Simone Inzaghi. I Blancos, dopo il vantaggio del classe 2004 Gonzalo Garcia, prima si sono fatti riprendere da Ruben Neves, su calcio di rigore, e poi hanno mancato il colpo della vittoria per via del rigore parato a Valverde al 92?. Come se non bastasse, per il tecnico spagnolo arrivano anche brutte notizie sulle condizioni di Kylian Mbappé.