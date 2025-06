Mbappé ricoverato a Miami | gastroenterite acuta Infuria la polemica sul caldo al Mondiale per Club

Il caldo estivo di Miami si rivela fatale per Kylian Mbappé, ricoverato in ospedale per una grave gastroenterite acuta. La notizia scuote il mondo del calcio e alimenta le polemiche sul clima ostile durante il mondiale per club, sollevando dubbi sulla preparazione e sulle condizioni di salute dei giocatori. Tra smentite ufficiali e inquietanti interrogativi, il futuro dell'attaccante francese rimane incerto mentre l’attenzione si concentra sulle implicazioni di questa vicenda.

Roma, 19 giugno 2025 – Il caldo asfissiante di Miami miete una vittima illustre. La stella del Real Madrid Kylian Mbappé è ricoverato in ospedale in Florida, poco distante dal quartiere generale delle Merengues Palm Beach. A quanto si apprende sarebbe stato colpito da “gastroenterite acuta”. L'attaccante francese ha iniziato a sentirsi male dopo l'allenamento di lunedì scorso, a 48 ore dalla sfida con l' Al Hilal (dove il Real si è reso protagonista di un deludente pareggio per 1-1), e da allora non solo non ha potuto allenarsi, ma – secondo quanto riporta 'Marca' - a malapena è potuto uscire dalla sua stanza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mbappé ricoverato a Miami: gastroenterite acuta. Infuria la polemica sul caldo al Mondiale per Club

