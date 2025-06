Mbappé in ospedale ansia al Mondiale per Club | il Real Madrid informa!

L’atmosfera di festa e competizione del Mondiale per Club si è improvvisamente oscurata dall’incidente di Kylian Mbappé, ricoverato in ospedale durante la trasferta con il Real Madrid. La sua condizione preoccupa tifosi e addetti ai lavori, mentre il club spiega i dettagli della situazione. In questo momento di incertezza, il futuro del francese e le conseguenze per il torneo restano sotto stretta osservazione. Scopriamo cosa c’è di nuovo.

Kylian Mbappé fa spaventare il Real Madrid. Il giocatore, in America insieme ai suoi compagni per il Mondiale per Club, è attualmente ricoverato in ospedale. Ecco le condizioni del francese. APPRENSIONE – Durante la prima settimana in America, dove si stanno disputando i gironi del Mondiale per Club, Kylian Mbappé incorre in uno spiacevole inconveniente. L’attaccante, amico e compagno nella Nazionale francese degli interisti Marcus Thuram e Benjamin Pavard, ha riscontrato un problema di salute piuttosto grave. Il giocatore ha iniziato ad accusare i sintomi di una gastroenterite acuta già lunedì scorso, dopo l’allenamento del Real Madrid. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Mbappé in ospedale, ansia al Mondiale per Club: il Real Madrid informa!

