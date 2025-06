Maxi truffa nel settore edilizio | sequestrati dieci milioni di euro nell' ambito dell' operazione Bonus Scam

Una maxi truffa nel settore edilizio scuote Jesi e altre città italiane. L’operazione Bonus Scam, condotta dalla Guardia di Finanza di Chieti, ha portato al sequestro preventivo di oltre 10 milioni di euro, coinvolgendo otto persone e due società. Un'indagine che mette in luce il livello di sofisticazione e la portata dell’inganno nel mondo delle ristrutturazioni edilizie. La vicenda dimostra quanto sia fondamentale mantenere alta l’attenzione e la vigilanza contro le frodi finanziarie.

C'è anche Jesi tra le città coinvolte nell'operazione portata a termine dal comando provinciale di Chieti della guardia di finanza. È stato eseguito un decreto di sequestro preventivo, per oltre 10 milioni di euro, nei confronti di otto persone e due società coinvolte in una maxi truffa.

