Maxi truffa con il bonus 110% 8 persone indagate e più di 10 milioni di euro sequestrati | coinvolta anche Pescara VIDEO

Una maxi truffa legata al bonus 110 scuote il settore edilizio: otto persone e due società indagate, con sequestri per oltre 10 milioni di euro. L'operazione, condotta dalla Guardia di Finanza di Chieti, mette in luce un ingranaggio illecito che coinvolge anche Pescara. Un caso che solleva seri interrogativi su un sistema che avrebbe sfruttato il bonus per fini illeciti, evidenziando l'importanza di una vigilanza rigorosa nel settore.

Un decreto di sequestro preventivo, per un valore superiore ai 10 milioni di euro, è stato eseguito dal Comando provinciale di Chieti della guardia di finanza, nei confronti di 8 persone e 2 società implicate in una presunta maxi truffa nel settore edilizio, come si legge su ChietiToday.

