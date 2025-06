Maxi rissa tra Cernobbio e Maslianico a colpi di spranghe e bastoni | individuati i 22 ragazzi anche minorenni

Una notte di pura follia tra Cernobbio e Maslianico: 22 giovani, tra cui minorenni, coinvolti in una maxi rissa violenta con spranghe e bastoni, culminata con colpi di pistola. I carabinieri di Como hanno velocemente identificato tutti i protagonisti, ma resta il timore di un'escalation di violenza. Un episodio che scuote la comunità e solleva domande sulla sicurezza e il rispetto tra i giovani.

Nella notte tra il 16 e il 17 giugno, una maxi rissa ha scosso la zona tra Cernobbio e Maslianico, coinvolgendo ben 22 ragazzi, tra cui anche minorenni. I carabinieri di Como sono riusciti a identificarli tutti. La violenza ha raggiunto picchi inquietanti: sono stati esplosi colpi con una pistola.

Cernobbio...il posto più chic del Lago di Como ridotta ad un caravanserraglio magrebino. Figuriamoci altrove... #Remigration Vai su X

ULTIMA ORA - Scontro auto- moto all'alba a Maslianico, morto il centauro Incidente alle 6 in via Roma. Il motociclista deceduto per le gravissime ferite subite. È finito sotto la vettura con la quale si è scontrato. Cause non chiarite In posto vigili del fuoco Co Vai su Facebook

