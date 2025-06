Maxi incendio a Persano lambisce gli alloggi militari | vigili del fuoco sul posto

Un maxi incendio a Persano mette a rischio gli alloggi militari: le fiamme, alimentate dal vento e dalla vegetazione secca, si sono rapidamente estese, richiedendo l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco. La battaglia contro il rogo prosegue senza sosta, mentre le autorità monitorano attentamente la situazione per garantire la sicurezza di tutti. La lotta contro le fiamme è ancora in corso, e l’intervento coordinato resta fondamentale per contenere il disastro.

Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio di oggi a Persano, nel territorio comunale di Serre. Le fiamme, alimentate dal vento e dalla vegetazione secca, hanno rapidamente interessato diversi ettari di sterpaglie, arrivando a minacciare da vicino il comprensorio militare, in particolare l'area.

In questa notizia si parla di: incendio - persano - maxi - lambisce

