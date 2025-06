Maurizio Solieri storico chitarrista di Vasco live a Levà il 21 giugno

Maurizio Solieri è stato il principale chitarrista di Vasco Rossi, contribuendo con il suo talento a creare alcuni dei successi più iconici della rock italiana. La sua presenza al Levà 224 il 21 giugno promette una serata indimenticabile, tra musica dal vivo, atmosfere da brivido e l’energia di un tributo autentico a Vasco Rossi. Non perdere questa occasione unica: prenota subito e vivi un’esperienza musicale straordinaria sotto le stelle!

LEVA’ (VI) – Sabato 21 giugno alle ore 21, presso l’Habanero’s Pub di Levà, una grande serata all’insegna del rock con cena, birra artigianale e il tributo più fedele al mondo di Vasco Rossi: la Bollicine Band. Special guest della serata sarà Maurizio Solieri, storico chitarrista di Vasco. Prenotazioni: 351-4472882 (anche WhatsApp). Cena + spettacolo. Evento all’aperto (si svolge anche in caso di maltempo). Maurizio Solieri è stato il principale chitarrista solista di Vasco Rossi per circa trent’anni, nonché coautore di brani iconici come Canzone, C’è chi dice no, Dormii dormii, Ridere di te, Lo show, Se è vero o no. 🔗 Leggi su Lopinionista.it