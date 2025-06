Maturità soddisfazione dopo la seconda prova

Gli studenti dell’Istituto Marconi di Giugliano esprimono grande soddisfazione dopo aver affrontato la seconda prova della maturità, apprezzando la varietà e la pertinenza degli elaborati in relazione ai loro indirizzi di studio. Con le prove scritte alle spalle, l’attenzione si sposta ora sui colloqui orali, che promettono di essere un importante banco di prova. La maturità si avvicina, e il futuro si fa sempre più vicino.

All’uscita di scuola, gli studenti e le studentesse dell’ istitutoMarconi di Giugliano si dicono soddisfatti del proprio elaborato della seconda prova che è differente in base agli indirizzi di studio. Terminate le prove scritte, dalla settimana prossima si terranno i colloqui orali. L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Maturità, soddisfazione dopo la seconda prova

In questa notizia si parla di: seconda - prova - maturità - soddisfazione

Maturità 2025, oggi la seconda prova degli esami: tracce e ultime news - Oggi, per oltre 524mila studenti italiani, è il grande giorno della seconda prova degli esami di maturità 2025.

(? Alessandro Vinci) Si è svolta oggi, mercoledì 18 giugno, la prima prova della Maturità 2025. Tra le tracce più scelte quella sulla parola «rispetto» a partire da un testo di Riccardo Maccioni e quella sugli anni Trenta e il New Deal di Roosevelt. Questi i primi Vai su Facebook

Maturità 2025, la prima prova: tra le tracce Borsellino, Pasolini e Tomasi di Lampedusa; Maturità 2025, la seconda prova in diretta: ecco le tracce e la traduzione | Al Classico per la versione di latino un testo di Cicerone sull'amicizia, al liceo Scientifico Cartesio e le funzioni; Maturità 2025, le tracce dei temi per la prima prova scritta: Paolo Borsellino e i giovani, la parola rispetto, Pasolini e Tomasi di Lampedusa.