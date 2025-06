Maturità Pasolini e il Gattopardo a sorpresa

I maturandi 2025 nella provincia di Ravenna avevano previsto un esame all’insegna di intelligenza artificiale e guerra, ma si sono trovati di fronte a tematiche attuali e sorprendenti come mafia, Antropocene, social network, New Deal e "rispetto". La vera sorpresa? gli autori scelti per l’analisi del testo: Pasolini con la poesia 'Appendice I' e Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Un percorso che ha arricchito il loro bagaglio culturale e li ha lasciati senza parole.

Alla fine non c'erano né l'intelligenza artificiale né la guerra. Questi i temi che i maturandi 2025 – tremila nella provincia di Ravenna – erano convinti sarebbero usciti. E invece no: mafia, Antropocene, social network, New Deal e "rispetto", la parola dell'anno scelta da Treccani per il 2024. A stupire maggiormente, però, sono gli autori dell'analisi del testo, Pier Paolo Pasolini con la poesia 'Appendice I' e Giuseppe Tomasi di Lampedusa con il suo 'Gattopardo'. Entrambi difficilmente si affrontano nel programma di quinta superiore. Gli studenti, al contrario, si aspettavano una traccia sul poeta Eugenio Montale, per i 100 anni dalla pubblicazione della celebre raccolta 'Ossi di seppia'.

