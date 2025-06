Maturità la maestra delle elementari scrive agli ex alunni dopo anni | Farò sempre il tifo per voi

Una semplice ma emozionante comunicazione che ha riscaldato i cuori di ex studenti e insegnanti. La maestra Paola Accardo, con un messaggio sincero e affettuoso, ha dimostrato come il legame tra insegnante e alunni possa durare nel tempo, superando distanze e anni. Un gesto che ci ricorda quanto siano importanti i ricordi di scuola e il valore delle relazioni umane. E tra loro c’è anche Antonio, studente del...

Un messaggio inaspettato ma che ha riempito i cuori ai maturandi ex studenti della maestra Paola Accardo. La docente, oggi insegnante alla scuola primaria "Niccolò Piccinini" di Bari, ha mandato un in bocca al lupo ai suoi ex alunni della classe 2012. Dopo tredici anni dall'incontro in prima elementare la maestra è riuscita a recuperare tutti i contatti dei ragazzi, inviando loro un messaggio collettivo. Tra loro anche Antonio, studente del liceo scientifico Galileo Ferraris di Torino che, nel frattempo, si è trasferito nel capoluogo piemontese con la famiglia, riporta Repubblica. "Care ragazze, cari ragazzi – scrive la maestra – è passato tanto tempo dall'ultima volta che ci siamo sentiti, ma in questi giorni non riesco a non pensare a voi.