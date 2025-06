Maturità da quanti anni non usciva Cicerone al classico

Dopo oltre quindici anni, Cicerone torna protagonista alla maturità 2025 del liceo classico, scelto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Gli studenti si confrontano con un passaggio del celebre "Laelius de Amicitia", riscoprendo uno dei testi più influenti dell’oratore romano. Questa scelta segna un ritorno significativo nel panorama degli esami di stato, sottolineando l’importanza della filosofia e della retorica nell’educazione italiana. Un omaggio alla grande tradizione classica che non smette di ispirare le future generazioni.

È Marco Tullio Cicerone l’autore scelto dal ministero dell’Istruzione e del Merito per la maturità 2025 al liceo classico. Gli studenti impegnati in queste ore nella seconda prova scritta dell’esame di Stato sono infatti di fronte a un estratto del Laelius de Amicitia, più semplicemente noto anche come De Amicitia, una delle opere filosofiche più importanti nella carriera dell’oratore romano. L’Arpinate non compariva dal 2009 con un’assenza di 16 anni, ma diventa ora il più gettonato dal secondo dopoguerra: con 17 presenze, ha superato infatti Seneca fermo a 16: molto distante Tacito, in terza posizione con cinque apparizioni. 🔗 Leggi su Lettera43.it