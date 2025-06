Maturità Cicerone convince tutti | Brano giusto per gli studenti

Il Ministero dell'Istruzione ha scelto un brano dal "De Amicitia" di Cicerone per la prova di latino della Maturità 2025, suscitando entusiasmo tra gli studenti. Questa decisione riflette l'importanza e la modernità di un testo che insegna valori universali come l'amicizia e l'onestà. La selezione di Cicerone dimostra come la letteratura classica possa ancora convincere e coinvolgere le nuove generazioni, rendendo questa prova un’occasione unica per avvicinarsi ai grandi autori del passato.

Il Ministero dell'Istruzione ha scelto un brano del De amicitia di Cicerone per la prova di latino della Maturità 2025, suscitando l'apprezzamento di uno dei più autorevoli studiosi del mondo classico, Gian Biagio Conte. Professore emerito di filologia latina alla Scuola Normale Superiore di Pisa e direttore della rivista Materiali e discussioni per l'analisi dei testi classici, Conte ha commentato positivamente la scelta in un'intervista all'Adnkronos. “Si tratta di un bel brano, ampiamente fattibile dagli studenti del liceo classico – ha affermato Conte – Un passo semplice, lineare, limpido, che tuttavia richiede attenzione nella resa italiana”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Maturità, Cicerone convince tutti: “Brano giusto per gli studenti”

#Maturità2025 – Nella seconda prova dell'Esame di Stato torna protagonista Cicerone con un brano tratto dal Laelius de amicitia, assente dal 2009. Record storico per l'autore latino, presente anche nella traccia di Matematica! #Cicerone #EsameDiStato

