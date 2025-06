Maturità atto secondo | alle 8,30 la prova sulle discipline caratterizzanti

Alle 8:30 di questa mattina, gli studenti delle superiori si preparano ad affrontare il secondo atto dell'esame di maturità: la prova sulle discipline caratterizzanti del loro percorso di studi. Un momento cruciale che mette alla prova conoscenze e competenze specifiche, determinante per il successo finale. Scopriamo insieme come si svolgerà questa sfida e quali sono le novità di quest’anno!

Inizierà dalle ore 8,30 la seconda prova scritta dell’esame di maturità riguardante le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio - Latino al Liceo classico; Matematica al Liceo scientifico; Lingua e cultura straniera 1 al Liceo linguistico; Lingua inglese per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo «Turismo"; Geopedologia, Economia ed Estimo per l’indirizzo «Costruzioni,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Maturità, atto secondo: alle 8,30 la prova sulle discipline caratterizzanti

In questa notizia si parla di: maturità - prova - discipline - caratterizzanti

Pielle, prova di maturità: vola in semifinale battendo ancora San Vendemiano - La Pielle dimostra una grande maturità sportiva e conquista la semifinale playoff battendo per la terza volta consecutiva la Rucker San Vendemiano con un punteggio di 81-73.

MATURITÀ | La seconda prova: istruzioni per l’uso. Il secondo giorno dei lavori dell’esame di Stato 2025 è dedicato alle discipline caratterizzanti i diversi indirizzi. #ANSA Vai su Facebook

MATURITÀ | La seconda prova: istruzioni per l’uso. Il secondo giorno dei lavori dell’esame di Stato 2025 è dedicato alle discipline caratterizzanti i diversi indirizzi. #ANSA Vai su X

Esami di maturità, a Palermo al via la seconda prova scritta per quasi 10 mila studenti; Maturità, via alla seconda prova scritta: dal latino all'ambiente, gli studenti di nuovo in aula; Seconda prova Maturità 2025, le materie di oggi: Latino al classico, Matematica allo scientifico.