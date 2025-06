Maturità | al via dalle 8,30 la seconda prova scritta

Alle 8:30 prende il via la seconda prova scritta dell'esame di maturità, un momento cruciale per migliaia di studenti italiani. Le discipline coinvolte variano a seconda dell'indirizzo di studio: Latino, Matematica, Lingua e Cultura Straniera 1, Lingua Inglese, e ancora Geopedologia e Economia. Un banco di prova importante che testerà le competenze acquisite e aprirà le porte al prossimo capitolo della loro vita. È il momento di mettere alla prova il proprio savoir-faire e dimostrare di essere pronti per il futuro.

Tempo di lettura: < 1 minuto Inizierà dalle ore 8,30 la seconda prova scritta dell' esame di maturità riguardante le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio – Latino al Liceo classico; Matematica al Liceo scientifico; Lingua e cultura straniera 1 al Liceo linguistico; Lingua inglese per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo "Turismo"; Geopedologia, Economia ed Estimo per l'indirizzo " Costruzioni, Ambiente e Territorio" ecc -. Anche la durata varia a seconda dell'indirizzo. Sono 524.415 gli studenti chiamati ad affrontare gli esami di Stato quest'anno (511.349 candidati interni e 13.

