Maturità | al Liceo Scientifico la matematica incontra Cartesio e Cicerone

Nel cuore di una giornata cruciale per i maturandi, la matematica si trasforma in un ponte tra il raziocinio di Cartesio e l’eloquenza di Cicerone. Un incontro sorprendente tra logica e cultura classica, che stimola gli studenti a riflettere oltre i numeri. In un contesto così ricco di spunti, ogni soluzione diventa un passo verso la comprensione profonda, dimostrando che l’arte della conoscenza non ha confini.

Lo studio di una funzione, con una citazione di Cartesio 'la ragione non è nulla senza l'immaginazione' è stata proposta ai maturandi al Liceo scientifico, nel giorno della seconda prova scritta, quest'anno di matematica, secondo quanto apprende l'ANSA. Cicerone - uscito al Classico - fa doppietta e riesce nell'incredibile impresa di entrare anche nel compito di Matematica per il Liceo Scientifico. Uno degli otto quesiti che completano la traccia - il numero 7 - parte proprio da una sua citazione, tratta dall'opera "De divinatione". Secondo le prime indiscrezioni, la traccia di Matematica per il Liceo Scientifico è infatti incentrata su due problemi che iniziano entrambi con una citazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Maturità: al Liceo Scientifico la matematica incontra Cartesio e Cicerone

