Maturità al classico Cicerone e allo Scientifico Cartesio e le funzioni | tutte le tracce della seconda prova

Se sei alle prese con la maturità, saprai che le prove di seconda sono un banco di prova importante, ricco di sfide e stimoli. Dal classico Cicerone allo scientifico Cartesio, passando per l’istituto tecnico con tematiche innovative come lo sviluppo di piattaforme web contro le fake news tramite l’intelligenza artificiale, ogni traccia richiede competenza, creatività e metodo. Scopri tutte le tracce della seconda prova e preparati al meglio per affrontare questa tappa fondamentale!

All'istituto tecnico indirizzo Informatica e Telecomunicazioni, articolazione informatica la prova riguarderebbe un caso pratico riguardante lo sviluppo di una piattaforma web necessaria a contrastare le fake news attraverso l'uso dell'Intelligenza Artificiale.

Maturità 2025, al liceo classico un testo di Cicerone sull'amicizia #19giugno

Domani, giovedì 19 giugno, la seconda prova e se i liceali del classico linguistico sono "tranquilli" per la prova di inglese, gli studenti del classico avranno la temutissima versione di latino: "Speriamo tutti in Cicerone"

