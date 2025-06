Maturità 2025 | tutte le tracce della seconda prova oggi

Oggi, 19 giugno, si apre un nuovo capitolo della maturità 2025, con la seconda prova che metterà alla prova le competenze specifiche di oltre 524.000 studenti italiani. Dalla latino allo scientifico, ogni alunno si prepara a dare il massimo, affrontando con determinazione questa importante tappa del loro percorso scolastico. Scopri tutte le tracce e i temi di oggi: è il momento di mettere alla prova il proprio talento e passione!

Oggi è il secondo giorno di esami di maturità per 524.415 studenti. Dopo la prova di italiano uguale per tutte le scuole oggi, 19 giugno è la volta della prova specifica per l'indirizzo di studio. Al liceo classico ci sarà la versione di latino, allo scientifico matematica. L'inizio è fissato per. 🔗 Leggi su Today.it