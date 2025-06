Maturità 2025 tutte le tracce della seconda prova | Cicerone al classico funzione allo scientifico Informatica IA e fake news

Oggi, giovedì 19 giugno 2025, migliaia di studenti italiani si confrontano con la seconda prova d'esame di maturità, una sfida che coinvolge materie fondamentali come il latino con Cicerone, le scienze allo scientifico, e l’informatica con focus su IA e fake news. Un momento cruciale per mettere in campo conoscenze, capacità analitiche e creatività. Scopri con noi tutte le tracce e i temi proposti, pronti a superare questa prova decisiva!

Oggi, giovedì 19 giugno 2025, oltre 524.415 studenti italiani affrontano la seconda prova scritta dell?esame di maturità, dedicata alle materie d?indirizzo. L?inizio. 🔗 Leggi su Leggo.it

Maturità 2025, oggi la seconda prova degli esami: tracce e ultime news - Oggi, per oltre 524mila studenti italiani, è il grande giorno della seconda prova degli esami di maturità 2025.

