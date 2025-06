Maturità 2025 testo e traduzione della versione di latino uscita al classico

Gli studenti del liceo classico si preparano con entusiasmo alla seconda prova scritta della maturità 2025, che quest'anno ha visto il ritorno di un protagonista inatteso: Marco Tullio Cicerone. Dopo 16 anni, il suo nome è di nuovo tra le tracce, portando con sé un fascino senza tempo e sfide stimolanti. Tra gli autori più scelti per l'esame di Stato, Cicerone continua a ispirare e a mettere alla prova la preparazione di tanti giovani.

Studenti ai banchi per la seconda prova scritta della maturità 2025. Per quanto riguarda il classico, è riapparso dopo 16 anni di assenza Marco Tullio Cicerone, incubo di tanti ragazzi ma autore più gettonato per l’esame di Stato: più di 20 le sue presenze fra i plichi ministeriali, anche se l’ultima volta risaliva al 2009. Proposto un estratto dal De Amicitia, opera del 44 a.C., ambientato tuttavia circa un secolo prima e riguardante un dialogo fra due esponenti della politica romana. Gli studenti hanno sei ore di tempo per completare la traduzione della versione e rispondere a una serie di quesiti riguardanti lo stile dell’autore e i principali concetti espressi. 🔗 Leggi su Lettera43.it