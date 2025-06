Maturità 2025 secondo giorno | le emozioni e le impressioni degli studenti prima di entrare in classe

È il secondo giorno della Maturità 2025, un momento ricco di emozioni e tensione per gli studenti italiani. Mentre i cancelli si aprono alle 8.30, ogni ragazzo si prepara ad affrontare la seconda prova con un mix di ansia e determinazione, consapevole che questa è una tappa fondamentale del suo percorso. Le aspettative sono alte, ma l’entusiasmo di dimostrare le proprie competenze è palpabile: in queste ore, il futuro prende forma.

Studenti italiani alle prese con la seconda prova della Maturità 2025. Le impressioni e le emozioni prima di entrare in classe. Cancelli aperti dalle 8.30, è il giorno della seconda prova scritta dell'esame di Maturità 2025. Ogni studente in queste ore si sta cimentando nelle materie di indirizzo dei singoli istituti, dopo la prima prova universale di italiano. I liceali del classico è proposto un compito di latino, e proprio in queste ore si stanno cimentando con una versione di Cicerone tratta dal brano del De Amicitia. Si tratta di un dialogo risalente al 44 dopo Cristo, ma ambientato nel 129 avanti Cristo.