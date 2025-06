Maturità 2025 seconda prova un testo di Cicerone al Liceo Classico mancava dal 2009 | ecco di cosa si tratta L’autore più proposto dal dopoguerra

Per i maturandi del liceo classico, il ritorno di Cicerone nella seconda prova del 2025 segna un momento storico: l'autore più assegnato dal dopoguerra, con 17 prove, supera ormai Seneca e Tacito. Un’occasione unica per immergersi nel pensiero di uno degli oratori e politici più influenti dell'antica Roma. Scopriamo insieme di cosa si tratta e come affrontare al meglio questa sfida tanto attesa.

Per i maturandi del liceo classico c'è un testo tratto da un'opera di Cicerone, avvocato, oratore, uomo politico di primo piano. Cicerone, assente dalla Maturità dal 2009, torna protagonista e diventa l’autore di Latino più assegnato dal dopoguerra, raggiungendo 17 prove e superando Seneca (16) e Tacito (5). L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Maturità 2025, la seconda prova: per il Classico versione dal «De amicitia» di Cicerone, matematica allo Scientifico - La seconda prova dell’Esame di Stato 2025 per i licei classici è finalmente arrivata: una versione dal De Amicitia di Cicerone, un passaggio cruciale che mette alla prova la capacità di analisi e comprensione degli studenti.

