Maturità 2025 seconda prova | al classico la versione di Cicerone dal ‘De Amicitia’

La seconda prova di latino al liceo classico, dedicata a Cicerone e tratta dall’opera "De Amicitia", sfida gli studenti a immergersi nei valori dell’amicizia autentica. Attraverso le parole di Cicerone, viene narrata la profonda relazione tra Gaio Lelio e Scipione Emiliano, figure di grande rilievo nella Roma antica. Questa lettura non solo mette alla prova la conoscenza linguistica, ma invita anche a riflettere sui legami umani eterni e universali.

Una versione di Cicerone tratta dall’opera De Amicitia è la seconda prova di latino per gli studenti del liceo classico, alle prese con il secondo giorno degli esami di Stato. Il brano proposto ai maturandi del Liceo classico è la parte in cui Cicerone descrive “con accenti accorati” l’amicizia tra due esponenti di primo piano della classe politica dell’epoca: Gaio Lelio e Scipione Emiliano, da poco scomparso. Il dialogo, composto nel 44 a.C., ma ambientato nel 129 a.C, è un’opera filosofica in forma di dialogo, dedicata da Cicerone all’amico Tito Pomponio Attico. Prof. latino, studenti sorpresi ma Cicerone alla loro portata. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Maturità 2025, seconda prova: al classico la versione di Cicerone dal ‘De Amicitia’

