Maturità 2025 quando l’esame diventa una lotteria letteraria | Pasolini sconosciuto programmi incompleti e studenti spiazzati

L’esame di maturità 2025 si presenta come una vera e propria lotteria letteraria, lasciando studenti e insegnanti sgomenti. Con autori sconosciuti e programmi incompleti, si riaccende la polemica su un sistema che sembra premiare l’improvvisazione anziché la preparazione. È il momento di riflettere: come possiamo garantire un percorso coerente e giusto per i nostri giovani? La sfida è aperta.

L'esame di maturità 2025 ha riacceso una polemica che si ripete puntualmente ogni giugno: come è possibile che agli studenti vengano proposti autori mai affrontati durante l'anno scolastico? L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

MATURITA' | Al Classico un testo di Cicerone sull'amicizia. All'esame di Stato mancava dal 2009, diventa così l'autore di Latino più proposto della storia dal dopoguerra ad oggi, con 17 Maturità all'attivo, scalzando Seneca fermo a quota 16. #ANSA Vai su Facebook

