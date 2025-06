Maturità 2025 quando escono i risultati degli scritti

La maturità 2025 si avvicina al suo epilogo con la conclusione degli scritti, tra cui la seconda prova del 19 giugno, e più di 500 mila studenti hanno dato il massimo nelle discipline caratterizzanti. Ma quando avverrà l’attesa riunione delle commissioni e quali sono le date di pubblicazione dei risultati? Scopriamo insieme tutte le novità sul percorso che porta al diploma, per prepararsi al meglio alla prossima grande tappa.

Con la seconda prova del 19 giugno, che ha seguito di 24 ore il test di italiano, si concludono gli scritti della maturità 2025. Più di 500 mila studenti si sono confrontati con le relative discipline caratterizzanti del loro indirizzo, dalla versione di latino per il liceo classico agli studi di funzione allo scientifico. Quando si riunirà la commissione per correggere delle tracce e quando usciranno i risultati? Ecco tutte le informazioni sull’esame di Stato e come si calcolano i voti finali. Maturità 2025, quando usciranno i voti e dove consultarli?. Uno dei fogli protocollo dell’esame di maturità (Imagoeconomica). 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Maturità 2025, quando escono i risultati degli scritti

In questa notizia si parla di: maturità - scritti - escono - risultati

Esame di maturità, a Palermo quasi 10 mila studenti pronti ad affrontare gli scritti - A Palermo, quasi 10.000 studenti sono pronti a dimostrare le proprie competenze nell’esame di maturità, che coinvolge complessivamente 44.

++ MATURITÀ 2025 ++ "Che sorpresa". Ecco le tracce della prova di italiano: cosa è uscito Vai su Facebook

Maturità 2025, quando escono i risultati degli scritti; Voto maturità 2025: come sarà la procedura per la comunicazione degli esiti; Voto finale Maturità 2025, come e quando vedere i quadri e i risultati.