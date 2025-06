Maturità 2025 oggi la seconda prova degli esami | tracce e ultime news

Oggi è il giorno della seconda prova scritta, con oltre 524mila studenti impegnati sugli elaborati di indirizzo specifici. Il Ministero ha scelto materie come latino per il classico, matematica per lo scientifico e lingue per il linguistico, con l'esame che inizia alle 8:30. Sky?TG24 seguirà in diretta la giornata, tra tracce ufficiali, reazioni dai poli regionali e aggiornamenti in tempo reale.

Tra le tracce della prima prova della maturità 2025 c'è anche il filosofo della scienza Telmo Pievani, Linkiesta lo aveva recentemente intervistato | di @Florabant Vai su X

