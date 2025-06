Maturità 2025 nella prima prova la traccia sul rispetto è la più scelta Quella su Borsellino solamente terza

Alla maturità 2025, i giovani hanno scelto con preferenza tra le tracce proposte: il rispetto ha ottenuto il 32,2%, mentre quella su Borsellino solo il 13,6%. La domanda sui temi più amati rivela come gli studenti prediligano argomenti coinvolgenti e attuali. Ma qual è stato il testo che ha conquistato maggiormente l’attenzione dei ragazzi? Scopriamo insieme le scelte che hanno fatto la differenza in questa edizione della maturità.

La traccia proposta al primo scritto della Maturità su Paolo Borsellino è stata scelta solo dal 13,6 per cento dei ragazzi finendo terza nella classifica dei preferiti. A “bocciare” la proposta sul magistrato ucciso dalla mafia sono stati soprattutto i liceali che l’hanno opzionata solo nella misura dell’ 11,1 per cento (ai tecnici il 17,5% e ai professionali il 15,5% ). L’argomento più amato dagli studenti è stato quella relativo al testo di Riccardo Maccioni “ ‘Rispetto’ è la parola dell’anno Treccani. E serve per respirare ” svolta dal 40,3% dei maturandi. A seguire, è stata svolta dal 15,4% dei giovani la seconda traccia della “Tipologia C – Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità”, dedicata al testo di Anna Meldolesi e Chiara Lalli “ L’indignazione è il motore del mondo social. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it