Maturità 2025 mancato rispetto del PDP studente non ammesso fa ricorso al TAR I giudici lo ammettono con riserva DECRETO

La vicenda della maturità 2025 si arricchisce di un importante precedente giudiziario: uno studente escluso a causa del mancato rispetto del PDP ottiene, con decreto d'urgenza, la possibilità di partecipare alle prove suppletive con riserva. Una decisione che sottolinea come il diritto allo studio e le procedure siano al centro del dibattito. Ma cosa succederà ora? Scopriamo insieme i dettagli e le implicazioni di questa sentenza.

Un decreto d'urgenza del TAR del Piemonte, disposto lo scorso martedì 17 giugno, ha consentito a uno studente escluso dall'esame di Stato di partecipare alle prove suppletive della Maturità con riserva. La decisione è arrivata a poche ore dall'inizio degli esami che sono iniziati ieri, mercoledì 18 giugno. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Maturità 2025, curriculum dello studente: indicazioni operative per studenti, scuole e commissioni. NOTA Ministero - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha rilasciato una nota operativa riguardante il Curriculum dello studente per l'anno scolastico 2024/2025.

Escluso dalla Maturità per violazione PDP: il TAR lo ammette con riserva alle prove suppletive.