Maturità 2025 le tracce della seconda prova scritta istituto per istituto

La Maturità 2025 si apre a nuove sfide con la seconda prova scritta, un momento decisivo per gli studenti che mettono in gioco le competenze acquisite nei diversi indirizzi scolastici. Dopo il tema di italiano, oggi ogni istituto affronta tracce differenziate, testando le conoscenze specifiche di ciascun percorso. Con tempistiche variabili e prove sempre più articolate, il percorso verso l’esame di Stato si fa ancora più avvincente. Rimanete sintonizzati per scoprire tutte le novità e i segreti di questa tappa cruciale!

La Maturità 2025 prosegue oggi con la seconda prova scritta, tappa cruciale per migliaia di studenti italiani impegnati nell'esame di Stato. Dopo il tema di italiano, svolto ieri in tutta Italia, è il momento delle prove differenziate per ciascun indirizzo scolastico, che mettono alla prova le conoscenze specifiche maturate nel corso degli anni. La durata della prova può variare sensibilmente: da un minimo di sei ore fino a otto, con eccezioni nei licei artistici, dove la prova può estendersi su più giornate a seconda della complessità del percorso. La prima giornata d'esame ha già delineato alcune tendenze.

