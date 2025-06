Maturità 2025 latino al Classico e matematica allo Scientifico | oggi la seconda prova

Oggi gli studenti affrontano la seconda prova della maturità 2025, un momento cruciale che mette alla prova le competenze acquisite durante gli anni di studio. Dalla poesia classica al calcolo matematico, passando per lingue straniere e discipline tecnico-professionali, ogni percorso riflette il loro talento e impegno. Un passo importante verso il futuro, che richiede concentrazione e determinazione. Scopriamo insieme le sfide di questa giornata decisiva!

Latino al Liceo classico, Matematica allo scientifico; Lingua e cultura straniera 1 al linguistico; Lingua inglese per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo “Turismo”; Geopedologia, Economia ed Estimo per l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”. Sono alcune delle discipline scelte per la seconda prova scritta della maturità 2025, secondo quanto prevede il decreto firmato dal Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. L’attesa per la seconda prova per gli oltre 500mila maturandi è quasi terminata: alle 8.30, infatti, saranno resi noti i contenuti dei plichi scelti dal Mim. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Maturità 2025, latino al Classico e matematica allo Scientifico: oggi la seconda prova

Maturità 2025, oggi la seconda prova degli esami: tracce e ultime news - Oggi, per oltre 524mila studenti italiani, è il grande giorno della seconda prova degli esami di maturità 2025.

