Maturità 2025 | la traduzione fatta con ChatGPT della seconda prova per il liceo Classico

Per la maturità 2025, la seconda prova di Latino propone un brano tratto da Cicerone, il celebre dialogo "Laelius de amicitia" del 44 a.C. Questa scelta segna una svolta importante: dopo oltre un decennio, Cicerone torna protagonista tra gli autori più affrontati, superando Seneca e Tacito. Un’occasione unica per testare le competenze degli studenti e riscoprire uno dei maestri più influenti della retorica classica. Ma cosa rende questa proposta così stimolante?

