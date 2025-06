Maturità 2025 | la seconda prova tra classici latini matematica creativa e intelligenza artificiale

Alle 8:30 di questa mattina, è iniziata la seconda prova dell’esame di maturità 2025, un momento decisivo per oltre 524.000 studenti italiani. Tra i percorsi più attesi, il Liceo Classico si distingue con il Latino, al centro di una prova che mette alla prova cultura e creatività. È un appuntamento che non solo definisce il percorso di studi, ma anche il futuro di giovani pronti a scrivere il proprio destino.

È iniziata oggi alle 8:30 la seconda prova dell’esame di maturità, quella dedicata alle discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio. Un appuntamento cruciale per 524.415 studenti, di cui 511.349 candidati interni e 13.066 esterni, che segna uno dei momenti più significativi della maturità 2025. Come da tradizione, al Liceo classico è protagonista il Latino: quest’anno il brano scelto dal Ministero è tratto dal Laelius de amicitia di Cicerone, un classico del 44 a.C. in cui l’autore riflette sul valore dell’amicizia attraverso le figure di Gaio Lelio e Scipione Emiliano. I maturandi, oltre alla traduzione, sono stati chiamati a rispondere a quesiti di analisi linguistica e stilistica e a riflettere sul significato profondo del legame amicale. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it