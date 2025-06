Maturità 2025 la seconda prova per le discipline grafiche e architettura | LE FOTO

La seconda prova di maturità 2025 per le discipline grafiche e architettura si preannuncia stimolante e creativa. Gli studenti saranno chiamati a esprimere la loro capacità attraverso progetti innovativi: dai materiali grafici ispirati a “Corti in cantiere” alle strutture architettoniche come una scuola di danza. Un’occasione unica per dimostrare talento e visione progettuale, che li prepara ad affrontare con sicurezza il futuro.

Per il corso grafica dell’ artistico è stato proposto ai ragazzi di eseguire un artefatto per una manifestazione dal titolo “ Corti in cantiere realizzato in una zona di industriale di un capoluogo di provincia italiano visionando il film Bringing Worlds Together Trough ” mentre per il corso di architettura è richiesta la realizzazione di una scuola di danza con atrio, segreteria, tre sale studio, spogliatoi, servizi igienici, bar e giardino. ‹ › 1 3 seconda prova disciplina grafiche 1. ‹ › 2 3 seconda prova discipline grafiche 2. ‹ › 3 3 seconda prova discipline grafiche 3. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Maturità 2025, la seconda prova per le discipline grafiche e architettura: LE FOTO

In questa notizia si parla di: architettura - maturità - seconda - prova

ULTIM'ORA: Esame di maturità, ecco le tracce della seconda prova Vai su Facebook

Seconda prova liceo artistico maturità 2025: materie, guida e tracce; Esame di Stato Architetto e Ingegnere 2025: le prove sono sempre in presenza; Materie seconda prova maturità 2025: l'elenco completo.