Maturità 2025 la seconda prova | per il Classico versione dal De amicitia di Cicerone studi di funzione allo Scientifico

La Maturità 2025 si avvicina, e con essa la sfida della seconda prova: per i licei classici, una versione di De Amicitia di Cicerone, un ritorno atteso dopo sedici anni. Per gli studenti scientifici, studi di funzione con citazioni del grande oratore romano. Sin dalle 8.30, tensione e preparazione si mescolano in vista di un esame che richiede determinazione e competenza. La sfida è aperta: sono pronti a dimostrare tutto il loro valore?

Una versione dal De amicitia di Marco Tullio Cicerone, che torna sui banchi dopo sedici anni, è l’ultimo scoglio scritto della Maturità che gli studenti e le studentesse dei Licei classici di tutta Italia devono affrontare. Per i Licei scientifici lo scritto prevede studi di funzione, con tanto di citazione dello stesso Cicerone all’interno di uno dei quesiti. Dalle 8.30 è iniziata la seconda prova dell’Esame di Stato 2025, dopo che il ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso pubblico la chiave per aprire i vari plichi telematici. Si tratta dell’ultima prova scritta, dopo la prova di italiano di ieri, e riguarda le discipline caratterizzanti ciascun indirizzo di studio. 🔗 Leggi su Open.online

